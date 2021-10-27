وصف المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان عمليات الإعدام التي تنفذها طهران بـ«التعسفية». وقال خلال خطاب لتقديم تقريره السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، إنه ينتقد بشدة العدد الكبير من عمليات الإعدام في إيران، واصفا إياها بأنها «تعسفية في كثير من الأحيان».وبحسب رحمان، فإن هناك العديد من الأسباب الغامضة والتعسفية لعقوبة الإعدام في إيران، وبالتالي يمكن أن تصبح هذه العقوبة بسرعة أداة سياسية. وكشف جاويد قيام إيران بتنفيذ حكم الإعدام بحق 200 شخص خلال العام الماضي. وأكدت تقارير زيادة عمليات الإعدام في إيران خلال العام الماضي. وكشف تقرير جديد عن حالات الإعدام في إيران أنه في فترة عام واحد (من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021) تم شنق ما لا يقل عن 266 شخصا في أجزاء مختلفة من البلاد. وكعادتها رفضت إيران بيان المقرر الخاص لحقوق الإنسان، ووصفت تقريره بأنه «معيب»، والمعلومات الواردة فيه بـ«الكاذبة» و«السخيفة»، مطالبة بإقالة المسؤول الأممي.