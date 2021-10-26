عقد مجلس الشورى القطري اليوم (الثلاثاء)، جلسته العادية الأولى دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد الخمسين للمجلس القطري برئاسة عبدالرحمن بن يوسف الخليفي أكبر الأعضاء سناً.

وانتخب أعضاء المجلس حسن الغانم رئيساً لأول مجلس شورى قطري منتخب، فيما جرى انتخاب الدكتورة حمدة السليطي نائباً للرئيس.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر قد أكد في كلمته في افتتاح دور الانعقاد، أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها بلاده باكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور من خلال إنشاء السلطة التشريعية المنتخبة لأول مرة في تاريخ قطر إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.