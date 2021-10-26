تعهد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر بفرض عقوبات على المليشيات المسلحة التي تستهدف مصالح واشنطن في بغداد. وقال تولر في جلسة حوارية على هامش ملتقى «الشرق الأوسط» المنعقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان اليوم (الثلاثاء) إن الهجمات التي تستهدف أمريكا في العراق تنفذها مجموعات خارجة عن القانون. وأضاف: «نحن طلبنا من إيران والبلدان المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية».

وحذر من أن الهجمات التي استهدفت إقليم كردستان كانت تهدف إلى تقويض الأوضاع هناك، لافتا إلى أن الهدف من تلك الهجمات ليس أمريكا فحسب بل إقليم كردستان والحكومة العراقية. وتابع: «نتعامل مع هذه الهجمات والعناصر المنفذة لها وفق حجمها». وأفاد تولر بأن بلاده تعمل ومنذ سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف العراق.

وطمأن السفير الأمريكي الشارع العراقي قائلا: «أؤكد لكم أن عقوبات ستطال المجموعات الخارجة عن القانون التي تستهدف المصالح الأمريكية والعراقية». وأكد أن الهدف من هذه العقوبات تبديل سلوك وتصرفات تلك العناصر والمليشيات التي تشكل تهديدات دائمة على أمن واستقرار العراق.