أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 6 قرارات جديدة بينها حل النقابات والاتحادات المهنية. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، إن البرهان أصدر قرارا بحل اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.وكان مكتب البرهان أعلن عن عقد مؤتمر صحفي، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، غداة إعلانه عدة إجراءات في السودان. وأكد مسؤول من مكتب البرهان عقد المؤتمر دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وأفادت مصادر موثوقة بأن الاتصالات مقطوعة في السودان ويمكن فقط استقبال المكالمات، كما أن خدمة الإنترنت لا تزال مقطوعة منذ أمس (الإثنين).في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر (الثلاثاء) بحسب ما أعلن دبلوماسيون. وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.وكان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن (الاثنين)، تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.كما أعلن تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.