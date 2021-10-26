أكد وكيل مجلس الشيوخ المصري المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ يعني عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع مصر. وقال رئيس حزب الوفد في تصريحات له، إن القرار يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، لافتا إلى أن الضمانات الدستورية المقررة في الدستور والإجرائية المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية هي التي ستسود. وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع الإجراءات الاستثنئاية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة، مؤكدا أن هذه الأحكام أصبحت الآن تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض.ولفت إلى أنه لا يوجد تعديل في قانون العقوبات، عندما يعلن تطبيق الطوارئ فهذا يعني أن هناك ما يهدد الدولة في الداخل أو الخارج لحماية الدولة، فتلجأ إلى إجراءات استثنائية في التحقيق والمحاكمة.وشدد المستشار أبو شقة على أن قرار الرئيس السيسي رسالة واضحة على أن الأمن والاستقرار الأمني يسود سواء في الداخل أو على الحدود، وأن تطبيق الطوارئ لا مبرر له، مؤكدا أن القيادة السياسية تركز على أن يكون هناك استقرار أمني واقتصادي. وأفاد بأن إلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن الإنسان المصري أصبح يتمتع بكل حقوقه الدستورية.