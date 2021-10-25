ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، (الاثنين)، حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

وأعلن الرئيس القرار عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، كاشفا عن سعادته بأن مصر باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر السيسي أن الشعب المصري كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء.

ولفت الرئيس المصري إلى تضحيات قوات الأمن والجيش والشرطة التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.

وكان السيسي أصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.

وصدّق مجلس النواب حينها، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.

من جهته، وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش هذا القرار بالتاريخي والرسالة الإيجابية التي تطوي منعطفات التحديات الجسمية وتدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار.