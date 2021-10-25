ادعى مواطنون لبنانيون على أمين عام حزب الله حسن نصر الله على خلفية أحداث الطيونة التي قتل فيها 6 من أنصار حزب الله وحركة أمل.

المحامي إيلي محفوظ الذي تقدم بالدعوى أوضح من أمام قصر العدل أن 14 لبنانيا من منطقة عين الرمانة، قدموا شكوى إلى النيابة العامة ضد حسن نصر الله، ممن تضرروا بسبب تدمير ممتلكاتهم خلال الأحداث، لافتا إلى أن هناك عدة صور لأشخاص مسلحين تابعين لمليشيا حزب الله شاركوا في الاشتباكات الدامية.

وأضاف «الشكوى ضد نصر الله، تطالب السلطات بالتحقيق معه لكشف ما إذا كان مشاركا أم محرضا للأحداث».

وفي سياق التحقيقات بأحداث الطيونة، أعلن الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات انتهت من التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها بيروت وأحالت ملف المقبوض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وتبلغ رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع، لصقاً على باب معراب، دعوة للتحقيق معه من قبل مخابرات الجيش بشأن أحداث الطيونة.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.

وشملت الاتهامات التي أصدرها القاضي عقيقي «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة»، وأحيلت القضية لقاضي تحقيقات.