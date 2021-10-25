بعد اجتماع ضم قيادات من الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، أعلنت قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية في السودان اليوم (الاثنين) بدء تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن سابقا الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضها في البلاد، إثر حل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي. وأكدت بدء تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء السودان. وشددت القيادات الأمنية على أنها ستواجه أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي فلتان أمني، مؤكدة أن أمن السودان خط أحمر.وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بعد حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة ووزراء ومسؤولين حكوميين وسياسيين.