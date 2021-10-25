طالبت مصر كافة الأطراف السودانية بضبط النفس، حفاظاً على البلاد من الفوضى، وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي لها اليوم (الاثنين) إن مصر تتابع عن كثب كافة التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق.

ودعت مصر -بحسب بيان الخارجية المصرية- كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني، مؤكدة كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.