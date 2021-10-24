فيما أصدرت مليشيا الانقلاب تعميماً بمنع التعامل مع الدولار الأزرق والاكتفاء بطبعات ما قبل 17 عاما، كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ«عكاظ» أن قيادات حوثية فتحت حسابات لشركات صرافة متورطة في غسل الأموال أبرزها شركة سويد للصرافة التي وضعتها واشنطن على القائمة السوداء.وأكدت المصادر أن المليشيا التي تهيمن على البنك المركزي في صنعاء أصدرت توجيهات إلى بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي في أغسطس الماضي تقضي بفتح حسابات لشركة سويد وأولاده للصرافة باسم مستعار لتجاوز قرار العقوبات الأمريكية. وأفادت بأن تلك الإجراءات أثارت مخاوف الكثير من البنوك والقطاعات المصرفية خشية تعرضها للعقوبات الأمريكية. ولفتت المصادر إلى أن التدخلات الحوثية في البنوك اليمنية غير قانونية، محذرة من عواقبها المدمرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت في شهر يونيو الماضي شركة سويد وأولاده للصرافة ضمن القائمة السوداء، لتورطها في تنفيذ تحويلات مالية من عوائد النفط الإيراني لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأنشطة مليشيا الحوثي في اليمن.وأصدرت المليشيا تعميماً بمنع التعامل بالدولار الأبيض طبعة ما قبل 2009 وعدم التعامل بالدولار الأزرق حديث الطبعة في إجراء يعمق الأزمة الاقتصادية.