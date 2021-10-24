قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية «متوازنة وملزمة» بشأن سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت. وأضاف في كلمة خلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، اليوم (الأحد)، إن مصر لن تدخر جهداً في دفع أجندة المياه بالأمم المتحدة والمحافل المتعددة الأطراف. ولفت إلى أن بلاده تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا، ولكن مع الحد من الأضرار المائية والبيئية والاقتصادية لسد النهضة على مصر والسودان. وأعلن السيسي أن مصر وضعت خطة إستراتيجية لإدارة موارد المياه حتى 2037 بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليار دولار.وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ سنوات دون تحقيق أي تقدم حول حل قضية سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية، بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء الثاني.