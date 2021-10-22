وصف منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا، زيارته للرياض بأنها كانت «مثمرة للغاية». وقال مورا عبر حسابه على «تويتر»، اليوم (الجمعة): إن الزيارة تناولت علاقات الاتحاد الأوروبي مع السعودية وتوجه الاتحاد حيال منطقة الخليج بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم (الإثنين) الماضي، بجانب الاتفاق النووي الإيراني.وكانت وزارة الخارجية السعودية أفادت، أمس (الخميس)، بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع مورا التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الرامية لضمان «عدم انتهاك» طهران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.