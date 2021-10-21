عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الأربعاء)، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في مليشيا حزب الله التي تنشر قواتها في اليمن وسورية والعراق.وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكي في حسابه على تويتر أن هيثم علي طبطبائي قائد عسكري في تنظيم حزب الله ساعد على زعزعة استقرار المنطقة، موضحاً أنه يعمل كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسورية وساعد على تنفيذ خطط المليشيا وأجندتها.وأفاد البرنامج أن وزارة الخارجية الأمريكية صنّفت طبطباني إرهابياً عالمياً عام 2016م، مطالباً كل من لديه معلومات عن الإرهابي طبطبائي إرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الإرهابي المطلوب.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت مكافأة مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني يدعى خليل يوسف حرب ينتمي إلى حزب الله أيضاً، وأسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين، مبيناً أن المطلوب مستشار مقرب من أمين عام حزب الله، وأشرف على عمليات عسكرية للتنظيم في عدد من دول الشرق الأوسط.وأشار إلى أنه كان يلعب حلقة وصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى، ويعمل على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حلفاء المليشيا في اليمن (مليشيا الحوثي).