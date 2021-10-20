فيما شددت طالبان على رفضها لأي دعم عسكري خارجي، دعا مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إلى عقد مؤتمر دولي لبحث تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، خلال مباحثات دولية بشأن أفغانستان عقدت في موسكو اليوم (الأربعاء)، بحضور وزراء خارجية 10 دول بينهم دول الجوار وباكستان والصين.ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في افتتاح محادثات «صيغة موسكو»، حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، إلى عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية كمنطلق لهجمات ضد دول الجوار، مؤكداً أنه ناقش بالتفصيل القضايا التي تهم بلاده مع وفد حركة طالبان قبل بدء المحادثات الدولية. وشدد لافروف على أن تحقيق السلام المستدام في أفغانستان حاجة ملحة، ويرتبط تحقيقها بتشكيل حكومة تمثل جميع الأعراق، والقوى السياسية في البلاد.وأبدى رضا بلده عن مستوى التفاعل مع السلطات الأفغانية الجديدة، لافتا إلى أن طالبان تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان، غير أنه حذر من وجود خطر حقيقي من امتداد نشاط حركة إرهابية وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار.من جهته، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبدالسلام حنفي، إن بلاده ليست بحاجة إلى دعم عسكري خارجي. وقال في تصريحات صحفية قبيل انطلاق مشاورات موسكو، أن الحكومة الحالية تفرض سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية، مبيناً أن بلاده بحاجة إلى الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام وإعادة إعمار البلاد. وجدد التزام الحكومة في أفغانستان بالوعود التي قطعتها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لأي تهديد لدول الجوار.فيما أوضح وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، أن الجانب الروسي أكد للوفد الأفغاني رغبة روسيا في إقامة تعاون بين الجانبين، لافتا إلى أن المشاورات بين الطرفين تناولت بالتفصيل العلاقات الثنائية، والاستقرار في المنطقة ومستقبل أفغانستان.وذكرت قناة «آر تي عربية» الروسية، أن الوفد الأفغاني المشارك في مباحثات موسكو يضمّ وزير الاقتصاد قاري دين محمد حنيف، وزير الإعلام خير الله خيرخواه، ووزير الخارجية أمير خان متقي، وغيرهم.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيعقدون اجتماعا في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل يومي (الجمعة والسبت)، لبحث عدد من الملفات أبرزها أفغانستان.ميدانياً، أصيب 4 من شرطة طالبان في انفجار عبوة ناسفة استهدفة آلية شرطة كانت تقلهم في أحد الأحياء غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوست.