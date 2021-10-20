أكد مصدر عسكري يمني سيطرة الجيش الوطني، اليوم (الأربعاء)، على مواقع للمليشيا الحوثية في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة، موضحاً أن الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة في مناطق الصفراء والسليم.وأوضح المصدر أن الجيش اليمني سيطر نارياً على جبهة العلم في شبوة بعد معارك شرسة مع مليشيا الانقلاب، مؤكدا قطع خط الإمدادات ومنع تحرك المليشيا في الصفراء والسليم بعد وصوله منطقة العكدة.وتسعى قوات الجيش والمقاومة لتحرير مديريات بيحان الثلاث (عسيلان وبيحان وعين)، وقطع طرق إمداد الحوثيين في مدينة حريب شرقي مارب.وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت خلال الساعات الماضية استعادة مواقع عسكرية إستراتيجية على أطراف مديرتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، موضحة أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية عكسية أمس (الثلاثاء)، تمكنت خلالها من تكبيد المليشيا خسائر فادحة إلى جانب استسلام مجموعة من العناصر.وقال المركز الإعلامي لوزارة الدفاع، إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة شملت تدمير عربات ودوريات بما عليها من عتاد.فيما نقلت وسائل إعلامية يمنية عن قيادات حوثية اعترافها بأنهم فقدوا خلال الساعات الماضية الاتصال باللواء 163 مشاة جبلي والمنتشر في جبهات القتال المشتعلة جنوب محافظة مأرب بعد تعرضه لأكثر من 200 غارة جوية من تحالف دعم الشرعية.وعلى واقع هذه الخسائر، لجأت مليشيا الحوثي إلى قصف المدنيين في مأرب بالصواريخ الباليستية، إذ استهدفت حياً سكنياً قرب معسكر الصحن شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى إصابة 15 مدنياً.من جهة أخرى، قال ناشطون يمنيون، إن المليشيا اختطفت أكثر من 500 شخص في مديرية العبدية جنوب مأرب بعد أيام من سيطرتها على مركز المديرية ومناطق واسعة فيها وتنفيذ حملة مداهمات واسعة في القرى ولمناطق السكنية المختلفة.