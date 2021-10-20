ضربت الفيضانات ولاية أوتاراخند الهندية مخلفة نحو46 قتيلا ومفقودا، وفقاً لما أعلنه وزير إدارة الكواري في الولاية إس إيه موروغيشان الذي أوضح أن رجال الإنقاذ واصلوا جهودهم خلال الليل لانتشال الجثث العالقة بين الأنقاض وإجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر.وقال موروغيشان إن غالبية الوفيات التي تم تسجيلها في أوتارانتشال وقعت في بلدة ناينيتال الخلابة حيث قتل 28 شخصا أمس (الثلاثاء)، لافتا إلى أن معظم الوفيات نتجت عن انهيار منازل ومبان جراء الأمطار الغزيرة.وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية انحسار الأمطار في أوتارانتشال، لكنها حذرت من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية من البلاد.وفي بلدة موكيشوار السياحية في الولاية لقي خمسة عمال مصرعهم عندما انهار جدار على أكواخهم، في حين قال المسؤول إن تسعة أفراد من عائلة لقوا حتفهم في بلدة جبلية أخرى حيث جرفت الأمطار منزلهم.