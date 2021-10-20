دكت قوات الجيش الصومالي أوكار «حركة الشباب» وقتلت 8 مسلحين من الجماعة الإرهابية، فيما أصيب 4 آخرون على الأقل، اليوم (الأربعاء)، خلال معارك منفصلة جنوبي البلاد.وفي محافظة بكول، وقعت مواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات «الشباب»، إثر إقدام مسلحين من الحركة الإرهابية على حرق شحنات غذائية لرجال أعمال كانت متجهة إلى مديرية واجد.وقال متحدث عسكري لوسائل إعلام محلية، إن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة 4، فيما أصيب جندي حكومي خلال الاشتباكات.وفي محافظة جوبا السفلى، تصدت القوات الصومالية لهجوم شنه مسلحون من «الشباب» على قاعدة عسكرية، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين بينهم قياديون. واستمرت الاشتباكات لمدة ساعات واستخدم الطرفان أسلحة ثقيلة وقتل خلالها جندي حكومي واحد وأصيب آخر.ونفذت قوات الأمن الصومالية، عملية أمنية في بلدات بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، لتمشيط بعض الطرق الرئيسية ورفع نقاط تفتيش غير رسمية لجمع أموال بشكل غير قانوني من قبل مليشيات محلية.