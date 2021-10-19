كشف أحدث استطلاع للرأي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاز «قصب السبق» في ميدان التنافس على الرئاسة في الانتخابات المقررة المقررة في 10 أبريل القادم. وتقدم ماكرون على منافسيه بنسبة 26.5%، مبتعدا عن أقرب مطارديه السياسية اليمينية مارين لوبان.وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس (الإثنين)، فإن تقدم ماكرون في الاستطلاعات زاد مقارنة بالمتوسط المحسوب قبل أسبوع وهو 25.8%. وشهد الفارق بين شعبية ماكرون ولوبان، تراجعا من 8.3 نقطة مئوية قبل أسبوع إلى 7.1 نقطة حاليا، إذ زادت شعبية المرشحة اليمينية بنسبة 1.9% خلال أسبوع. ونشر منظمو الاستطلاعات توقعات لجولة ثانية محتملة للانتخابات، مع استحالة تحقيق أي من المرشحين نسبة الفوز المطلوبة في الجولة الأولى، في تكرار متوقع لسيناريو 2017. ولم يعلن ماكرون رسميا ترشحه حتى الآن، لولاية من خمس سنوات بعد فوزه في 7 مايو 2017 . وأعلنت لوبان ترشّحها مجددا للرئاسة في تكرار للتجربة، إذ سبق أن وصلت إلى الدورة الثانية في 2017، قبل أن يهزمها ماكرون.