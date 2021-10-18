أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي اليوم (الاثنين)، اعتقال غزوان الزوبعي، المسؤول عن تفجير الكرادة، وهجمات إرهابية أخرى، في مناطق متفرقة من البلاد قبل سنوات.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى».

وأضاف: «محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه، وقد وجهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين».