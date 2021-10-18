أكد مصدر عسكري يمني في مأرب اليوم (الاثنين) مقتل قياديين حوثيين بارزين في عملية عسكرية ناجحة للجيش الوطني اليمني.

وقال نائب رئيس المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني المقدم صالح القطيبي إن نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية أبو صالح المداني وقائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت محمد البنوس قُتلا في عمليات عسكرية للجيش الوطني.

وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن قوات خاصة من الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية تنفذ عمليات عسكرية بمديرية العبدية، مؤكدة أن هناك قيادات حوثية كبيرة تتساقط ويجرى التعتيم عليهم من قبل المليشيا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن تنفيذ 38 عملية استهدف خلالها عناصر وآليات للحوثيين بالعبدية في مأرب خلال 24 ساعة الماضية.

فيما أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا الحوثية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات محافظة مأرب، واستخدمت تكتيكات تنوعت بين العمليات الهجومية، والغارات، والالتفافات، التي أوقعت مئات العناصر من المليشيا ما بين قتيل وجريح.

من جهة ثانية، أعلن الجيش الوطني اليوم إسقاط دفاعات الجيش طائرة مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شمال غرب شبوة.