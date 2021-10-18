أعلن مكتب حاكم ولاية سوكوتو في شمال نيجيريا اليوم (الاثنين) مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً في هجوم بالولاية من قبل مسلحين.

وقال حاكم الولاية أمينو وزيري تامبووال في بيان: «إن الهجوم بدأ في سوق أسبوعية في جورونيو أمس (الأحد) واستمر حتى صباح اليوم»، فيما تحدث شهود عيان عن وجود 60 جثة في مستشفى جورونيو العام، وآخرين أصيبوا وهم يفرون.

وأفاد تاجر يدعى إيلياسو آبا بأن «المسلحين اقتحموا السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين، وكانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس»، مؤكدا أن المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل.