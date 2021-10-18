تستضيف العاصمة اليونانية أثينا غدا (الثلاثاء) القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وقبرص واليونان. وتأتي القمة في سياق دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون خلال الجولات الماضية، ومتابعة المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الرئاسي مناقشة التعاون في مجال الطاقة والتطورات الإقليمية واستعراض التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.وأفاد بيان صادر عن الرئاسة القبرصية بأن القادة الثلاثة سيرأسون الوفود التي ستراجع مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه، كما سيناقشون القضايا المتعلقة بالهجرة والإجراءات المشتركة للتعامل مع فايروس كورونا وتداعيات تغير المناخ وقضايا الطاقة من بينها الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي وكذلك القضايا المتعلقة بالمغتربين والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.