عن عمر يناهز الـ84 عاماً، غيب الموت اليوم (الاثنين)، وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول متأثر إصابته بفايروس «كورونا».

وقالت عائلة باول في منشور عبر صفحته في «فيسبوك»: «لقد تم تطعيمه بالكامل، نريد أن نشكر الطاقم الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على علاجهم، لقد فقدنا زوجاً رائعاً ومحباً وأباً وجداً وأمريكياً عظيماً».

ويعتبر باول جمهوريا معتدلا وبراغماتيا، وعمل وزيرا للخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الإبن.

وبصفته جنرالاً في الجيش الأمريكي «فئة 4 نجوم»، كان أول أمريكي من أصول أفريقية رئيساً لهيئة الأركان المشتركة للجيش في عهد الرئيس جورج بوش الأب خلال حرب الخليج عام 1991 التي طردت فيها القوات التي تقودها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.