لليوم الثاني تتواصل الاحتجاجات في العاصمة البنغلاديشية دكا، وسط موجة من أعمال العنف ضد الهندوس بعد انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها الأغلبية المسلمة في البلاد إهانة.

وخرج نحو 10 آلاف محتج حمل كثير منهم لافتات لأحزاب سياسية إسلامية إلى الشوارع خارج المسجد الرئيسي بالعاصمة دكا، بعد يوم من انتهاء مظاهرات في نفس الموقع بصدامات مع الشرطة.

وتسببت صور تظهر وضع القرآن عند قدم تمثال في معبد هندوسي في منطقة كوميلا الشرقية في اندلاع الاحتجاجات، فضلا عن أعمال تخريب للمعابد الهندوسية في جميع أنحاء بنغلاديش.

وطالب رئيس الحركة الإسلامية في بنغلاديش، مصدق بالله المدني، الحكومة بالقبض على مدنسي القرآن.