بالتزامن مع ما تواجهه تركيا من أوضاع اقتصادية صعبة مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، وتفاقم التضخم ، شن نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان هجوما على النظام الحاكم، منتقدًا السياسات الاقتصادية له.خلال مؤتمر لحزبه، أمس (السبت) في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» المعارضة عن باباجان قوله مخاطبا الرئيس رجب أردوغان إن «سعر فائدة البنك المركزي هو الأكبر في أوروبا، سعر الدولار يتزايد طوال الوقت والتضخم يتزايد، إذا كان مجالك الاقتصاد، فلماذا لا تصلحه وتقيل عثرته؟.. لأنك لا تستطيع فعل ذلك».وقال «رحل مفهوم الكفاءة، تأتي القرارات من شخص واحد، أصبح القانون تحت الأقدام، وتركيا محكومة بمراسيم منتصف الليل (في إشارة إلى عزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي)، وتحول محافظو البنك المركزي إلى العمال الموسميين، وأصبح كل انتقاد للسيد أردوغان جريمة».واعتبر باباجان أن رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشه لي، حليف الحزب الحاكم، «شريك في كل الأزمات التي حلت على رأس الأمة». وأضاف أن النظام الحاكم يفخر بإنجازات إدارتنا في كل فرصة. لماذا لا يتحدث عن نجاحاته في السنوات الأخيرة؟.