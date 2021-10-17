أصدرت الهيئة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة الجنايات في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم (الأحد)، قرارا بتجريم موظف ضريبي وشخص آخر مفوض عن إحدى الشركات بجرم عرض وقبول الرشوة، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تضمن قرار المحكمة، غرامة مالية قيمتها 1800 دينار أردني على كل واحد من المُدانين في القضية، والرسوم الإدارية والقضائية، التي رافقت الدعوى، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المفوضين عن إحدى الشركات قدم رشوة لموظف ضريبي من أجل تخفيض الضريبة المطلوبة وفق القانون من الشركة، وثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لجريمة عرض وقبول الرشوة.