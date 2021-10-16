أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي اليوم (السبت) اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية التي جرت في 10 أكتوبر، مؤكداً أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت (الأربعاء) إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3 آلاف مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني. وكشفت المفوضية إنجاز 95% من الفرز اليدوي، في المحطات البالغ عددها 3681.وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل إن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء، مبيناً أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين. ولفت إلى أن نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية.وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية 9 ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق نتائج غير متوقعة في الانتخابات، منخفضة كثيرا عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة.وهددت كتل مثل الفتح بقيادة هادي العامري وغيرها باللجوء إلى القضاء اعتراضا على النتائج غير أن جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية أشادت بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبيا.