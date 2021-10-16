فيما حذرت منظمات أممية من تداعيات ومخاطر الهجمات الحوثية على مديرية العبدية وقصف المستشفيات والأحياء السكنية، دمرت مليشيا الانقلاب، اليوم (السبت)، 6 قرى بشكل كامل في المديرية الواقعة في محافظة مأرب. وحذرت مصادر عسكرية من أن المليشيا تستخدم أسلحة ثقيلة بينها صواريخ باليستية وحرارية في قصف القرى المأهولة بالسكان، مؤكدة أن عشرات الأسر فرت أمام القصف الهمجي خوفاً على حياتها بعد سقوط قتلى وجرحى في أوساط المدنيين بعضهم يتوفون بسبب عدم وجود مستشفيات في ظل تدمير المليشيا للمستشفى الوحيد في المديرية. ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني والقبائل لا تزال تدافع عن عدد من القرى السكنية وتتصدى للهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف أكثر من 18 قرية.وكانت منظمة «أطباء بلا حدود»، أعربت عن إدانتها لقصف مستشفى علي عبدالمغني في منطقة العبدية، مؤكدة أنه المرفق الطبي الرئيسي الوحيد الذي يقدم الرعاية العاجلة للمرضى في خِضَمّ الصراع المستمر في المنطقة.ودعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي إلى وقف الأعمال العدائية في منطقة العبدية جنوبي مأرب، محذراً من خطورة تصاعد القتال وأثره المدمر على المدنيين.وتعتبر مديرية العبدية البوابة الجنوبية لمحافظة مأرب إضافة إلى موقعها كمنطقة ربط بين ثلاث محافظات (البيضاء، شبوة، ومأرب). وتحاول المليشيا الحوثية السيطرة عليها لتحويلها إلى منطقة انطلاق لعملياتها نحو مركز مأرب بما فيها منطقة صافر الغنية بالنفط والغاز ومحافظة شبوة النفطية.