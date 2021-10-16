تراجعتوكشف نائب المدير التنفيذي لليونيسف عمر عبدي، الذي زار كابول الأسبوع الماضي للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، إن 5 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، وهي: (بلخ وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي، وقندوز في الشمال الشرقي وأوروزغان في الجنوب الغربي)، سمحت بالفعل للفتيات بالالتحاق بالدراسة.وجددت الحركة التأكيد على أنها ستعيد فتح المدارس الثانوية للبنات في القريب العاجل. وقال عبدي إن وزير التعليم في طالبان أخبره أنهم يعملون على إطار للسماح لجميع الفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس، يتوقع نشره ما بين شهر إلى شهرين، في إشارة إلى تعليمات ستصدر عن الحركة المتشددة من أجل تحديد شروط تلك العودة وقوانينها.إلا أن المسؤول الأممي نبه إلى أن «ملايين الفتيات فقدن منذ نحو 27 يوماً من حق التعلم». وحث طالبان والمدارس على السواء إلى عدم الانتظار، قائلا: «أي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدرسة».يذكر أنه منذ تسلم طالبان السلطة منتصف أغسطس الماضي، رسمت أسئلة كثيرة حول توجهات الحركة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والنساء في البلاد، خصوصاً بعد أن أعلنت في سبتمبر أنها ستسمح بعودة الطلاب والمعلمين الذكور إلى المدارس فقط، فيما بقيت المعلمات والطالبات في البيوت.