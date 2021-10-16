أكدت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي أن هناك حراكا تشريعيا كبيرا في المملكة في ما يتعلق بحقوق المرأة، ومن ذلك إصدار قانون يتعلق بمكافحة التحرش، وقوانين تدعم المرأة المعيلة لأسرتها، وقرارات تمنحها القدرة على التنقل، كحق قيادة السيارة، إضافة الى العديد من القرارات الداعمة والممكّنة للمرأة.وأشارت الأحمدي في كلمة لها خلال جلسة ضمن أعمال المنتدى اليورو-آسيوي الثالث للنساء المنعقد في روسيا الاتحادية إلى رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي يقودها ولي العهد، التي حظي خلالها ملف تمكين المرأة باهتمام كبير من قيادة المملكة العربية السعودية، وشكّل أحد أبرز محاورها. وقالت: «يعد تطوير منظومة التشريعات الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق التمكين، لذلك كان من أبرز مخرجات رؤية المملكة 2030 صياغة التشريعات الداعية لتمكين المرأة من حقوقها، ومن ذلك المساواة في الأجور وتوفير فرص العمل للنساء في جميع القطاعات، ودعم النساء في المناصب القيادية، وتعزيز الحقوق الشخصية للمرأة».وأوضحت أن تمكين المرأة رحلة لا يوجد بها خط نهاية، وأن جميع دول العالم تعمل جاهدة للوصول إلى غايتها وتحقيق أهدافها في مجال تمكين المرأة، مؤكدةً أن نساء المملكة فخورات بمسيرة تمكين المرأة في المملكة.