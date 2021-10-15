قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي، 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه 700 ألف دينار كويتي، بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة.

واتهمت المحكمة العجمي وشقيقه بتهمة تمويل «جبهة النصرة» السورية، وغرَّمته وشقيقه 700 ألف دينار (ما يعادل 2.310 مليون دولار أمريكي)، فيما صادرت 686 ألف دينار من أمواله، بعد إدانته بتمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ إلى سورية.

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام الماضي، شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل «جماعات إرهابية ومتطرفة» في سورية بأكثر من نصف مليون دينار.

وفي أكتوبر 2020 قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسل أموال.

واتهمت واشنطن العجمي في 2014 بتمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سورية، حيث اعتُقل في الكويت في العام نفسه، وفُرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.