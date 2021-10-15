استسلم أكثر من 13 ألفا من مسلحي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية للسلطات النيجيرية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في لاجوس اليوم (الجمعة). ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية عن نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنارد أونيوكو قوله: تم خلال الفترة الماضية شن العديد من العمليات العسكرية ضد عناصر «بوكو حرام». وأكد مقتل 29 واعتقال 13 إرهابيًا آخرين ومصادرة كميات كبيرة من الذخيرة خلال الفترة ذاتها.وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أقر في وقت سابق بمقتل زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبوبكر شيكاو، في تسجيل صوتي. وقال شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي زعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة للتنظيم في التسجيل: إن شيكاو توفي في حدود 18 مايو الماضي بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مقاتلو الولاية في أعقاب معركة.وقال الجيش النيجيري إنه يحقق في مقتل شيكاو المزعوم الذي أوردته وسائل الإعلام النيجيرية والأجنبية والبيان الصوتي، الذي حصلت عليه وسائل الإعلام المحلية أولا، هو أول تأكيد من تنظيم داعش في غرب أفريقيا لمقتل منافسها اللدود في منطقة بحيرة تشاد.وكانت الجماعة الإرهابية خطفت أكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في عام 2014، ما أثار حملة عالمية لعودتهن. ولا يزال نحو 100 من فتيات تشيبوك في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهن مات في الأسر.وتنظيم داعش في غرب أفريقيا كان في السابق جزءا من بوكو حرام، لكنه انشق عن الجماعة قبل خمس سنوات بعد مبايعة التنظيم.