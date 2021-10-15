نفذ تنظيم «داعش» هجمات جديدة على قوات النظام السوري في البادية السورية قرب الرصافة في محافظة الرقة، موقعا عددا من القتلى والجرحى، فيما عززت دمشق من قواتها لمواجهة محاولات توسع التنظيم الإرهابي في المنطقة.وأكدت مصادر إعلامية وناشطون أن «داعش»، نفذ هجمات متعددة على مواقع تابعة للنظام السوري والمليشيات التابعة له قرب قلعة الرصافة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وسط معارك ضارية في البادية بين الطرفين، وأفادت بأن خمسة قتلى وسبعة جرحى من قوات النظام هي حصيلة الهجوم الذي وقع ليل (الجمعة).وعلى الرغم من الضربات الموجعة التي يتلقاها التنظيم الإرهابي في البادية السورية بمشاركة الطائرات الروسية، إلا أن فلوله ما زالت تهاجم مواقع تابعة للجيش السوري موقعة خسائر شبه يومية من قوات النظام والمليشيات المؤيدة.