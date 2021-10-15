بدعم من المقاومة الشعبية، نصبت قوات الجيش الوطني اليمني «كمينا محكما» ونفذت عملية التفاف ناجحة ضد نحو 20 عنصراً من مليشيا الحوثي أقصى جنوب مديرية الجوبة في محافظة مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين. وأفادت مصادر عسكرية بأن المليشيا دفعت بمجموعة من عناصرها للتسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة مركز المديرية، في محاولة للتوغل شمالاً، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها من خلال هذا الكمين.وكانت قوات الجيش والمقاومة نفذتا أمس (الخميس) كميناً استهدف مليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب. وأكد المركز الإعلامي، أن الكمين أدى إلى سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح. واندلعت مواجهت عنيفة في جبهة الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا بينهم أربعة قياديين.وكانت المحافظة الاستراتيجية الغنية بالنفط، شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا من قبل مليشيا الانقلاب التي حاصرت مديرية العبدية.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس، أن 10 آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي من محافظة مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي. وذكرت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الماضي، بلغ عدد النازحين من مأرب أكثر من 55 ألف شخص.