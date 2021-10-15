في مجزرة جديدة جنوبي أفغانستان، قُتل 32 شخصاً وأصيب العشرات في تفجير انتحاري استهدف مسجداً في مدينة قندهار خلال صلاة (الجمعة). وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي، إن التفجير أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. ولفت إلى أن السلطات تجمع تفاصيل بشأن التفجير الذي وقع بعد أيام من إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن انفجار استهدف مسجدا آخر في مدينة قندوز في شمال البلاد وأسفر عن مقتل العشرات.وفاد العضو السابق في مجلس الإدارة المحلي نعمت الله وفا، بأن الانفجار تسبب في خسائر بشرية فادحة. وكشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 32 قتيلاً على الأقل و53 مصاباً.واستهدف تنظيم داعش، الأسبوع الماضي، مسجدا في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.وذكرت وكالة بختار للأنباء التي تديرها أفغانستان أن انتحارياً هاجم مسجداً في إقليم قندوز بشمال شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 46 وإصابة أكثر من 140 آخرين. وتصاعدت عمليات الاغتيال والتفجيرات والقتل شرق أفغانستان، لا سيما في ننجرهار.