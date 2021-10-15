وصف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني بـ«الاستكشافية والجادة». وقال في مقابلة أوردتها صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم (الجمعة)، إن المفاوضات كانت «ودية واستكشافية». وأضاف: نحن جادون بشأن المحادثات.. الأمر ليس تحولاً كبيراً بالنسبة لنا، فدائماً ما كنا نقول إننا نريد إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشاد في وقت سابق بالحوار الذي انطلق بين بلاده والمملكة، مؤكداً أن الأجواء إيجابية. وأكد أن الحوار الجاري بين الطرفين «بنّاء ويسير في الاتجاه الصحيح». وشدد على أنه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة عموماً. وقال خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي إن بلاده جاهزة لاستئناف العلاقات مع المملكة، وهي اليوم بانتظار موقف الرياض.فيما لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مطلع شهر أكتوبر الجاري إلى أن المحادثات بين الرياض وطهران قائمة على أفضل حال، مؤكداً أن الجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة وفق أطر يرضى بها الطرفان.