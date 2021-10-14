أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي اليوم (الخميس) ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، مشدداً على «ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون هناك توقيفات، ومعلوماتنا تفيد بسقوط 6 قتلى حتى الآن».وقال المولوي بعد الاجتماع الاستثنائي للأمن المركزي «لم تكن لدينا أي معطيات أمنية بهذا الاتجاه، ومن نظّم المظاهرة أكد لنا أنها سلمية ويجب أن تكون كذلك، ولم تكن لدى أجهزة الاستخبارات أي معلومات حول ما يحصل حالياً. وكان هناك إطلاق نار قنصاً. وتفاجأنا بأمر خطير هو إطلاق النار على الرؤوس، وهذا أمر غير مقبول».وأوضح أنه سيطلب من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع لأن تفلته ليس من مصلحة أحد.يشار إلى أن رسالة وزير الداخلية التي وجهها إلى السياسيين مؤشر واضح على أن الاهتزاز الأمني مفتعل، وأن قرار التهدئة منوط بالتنازلات بين الأطراف المتصارعة.أمنياً، لا تزال عمليات إطلاق النار قائمة، ولو بصورة متقطعة، بين جهتين، الأولى مجهولة الهوية، حيث تمتنع الأجهزة الأمنية عن الكشف عن هويتها، والثانية من مناصري الثنائي الشيعي دفاعا عن أنفسهم كونهم على حد اعتبارهم تعرضوا لاعتداء من جهات مجهولة.