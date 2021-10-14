طالب برلمانيون يمنيون اليوم (الخميس) الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإلغاء اتفاق استوكهولم وتوجيه الجيش بالتحرك في كل الجبهات والحسم العسكري لاستعادة الدولة، مؤكدين في رسالة أن مليشيا الحوثي تنصلت من جميع التزاماتها.وقال 38 برلمانيا في رسالة إلى الرئيس هادي «نطالبكم بوقف العمل باتفاقية استكهولم وإلغاء الالتزام بها، وتوجيه الجيش بتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وتحريك جميع الجبهات العسكرية في بقية المحافظات لتحريرها وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء»، موضحين أن استمرار قصف المدن والأحياء السكنية في الحديدة ومأرب والضالع وشبوة وتعز والبيضاء وغيرها من المدن يعد دليلاً واضحاًَ على تنصل المليشيا من التزاماتها.وأضاف البرلمانيون: «لا خيار أمام تعنت مليشيا الحوثي إلا بإنهاء انقلابها المشؤوم بالحسم العسكري واستعادة الدولة».جاء ذلك في الوقت الذي تشهد مديريات مأرب معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من مسلحي المليشيا. ووفقاً لمصدر عسكري فإن الجيش الوطني استعاد جميع المواقع في مديرية الجوبة وألقى القبض على عشرات المسلحين الحوثيين.ووسط تزايد خروقات المليشيا لاتفاق استوكهولم في الحديدة، فرت عشرات الأسر من مساكنها في منطقة منظر بمديرية الحوك جنوب المحافظة إثر قصف المليشيا الحوثية لمنازلهم بالصواريخ.وقال أحد النازحين: «إننا نزحنا خوفاً على حياتنا من استمرار القصف الحوثي على منازلنا في حي منظر ونبحث عن أماكن آمنة في مديرية الخوخة».