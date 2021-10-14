أعلن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب اليوم (الخميس) مديرية العبدية المحاصرة منذ شهر منطقة منكوبة، وذلك بعد ساعات من قصف المليشيا الحوثية المستشفى الوحيد فيها أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين العلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهداف الحوثيين منازلهم.وقال مكتب الصحة في بيان له: إن القصف الحوثي أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى ومن بينهم جرحى حوثيون ألقي القبض عليهم من قبل قوات الجيش الوطني المرابطة داخل المديرية.وأضاف البيان أن المنطقة تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق، وقصف المستشفى الوحيد فيها، حيث لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن، مبيناً أن القصف الحوثي المستمر على مأرب تسبب في تدمير 17 منشأة طبية ومرفقا صحيا بالمحافظة، ومقتل 7 أطباء وعاملين صحيين وإصابة 7 آخرين من الكوادر الصحية بالمحافظة منذ بدء حربها على مأرب في 2015.وأشار إلى أن استهداف المراكز الطبية يدخل في إطار جرائم الحرب، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي وفتح ممرات آمنة للمدنيين.ودعا البيان الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني الخطير في العبدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة.وكانت الحكومة اليمنية قد وجهت أمس (الأربعاء) خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أبلغته بخصوص الحصار بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مديرية العبدية وحرمانها 35 ألف مدني من الحصول على الغذاء والماء والدواء.وشددت الحكومة اليمنية في رسالة سلمها المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المدنيين وبالتحديد في مديرية العبدية في محافظة مأرب.وأشار السعدي إلى أن الحصار أدى إلى وفاة ثلاثة مدنيين على الأقل حتى الآن، محذراً من كارثة صحية في بلد لم يتعاف تماماً من تفشي الكوليرا.وناشد السعدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة جرائم المليشيا الحوثية واتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لرفع الحصار عن العبدية، وإنقاذ أرواح آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والمرضى، والسماح بتدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية، ووقف القتل الممنهج للمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأنواع أخرى من الأسلحة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) اجتماعاً لمناقشة الوضع في اليمن والجرائم الإرهابية التي ترتكبها المليشيا في محافظة مأرب حيث سيقدم المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ إحاطته بنتائج تحركاته الأخيرة.