ضربة جديدة وجهتها السلطات العراقية لتنظيم «داعش»، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء)، القبض على 3 إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وديالى.يأتي ذلك بأيام بعد المفاجأة الكبيرة التي كشف عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالإعلان عن اعتقال نائب زعيم التنظيم ومشرف المال المدعو سامي الجبوري خارج العراق في عملية وصفت بـ«النوعية».وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استطاعت اختراق تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، ووفرت معلومات مهمة تمكن خلالها سلاح الجو العراقي من تدمير أوكار للإرهابيين وقتل 7 من قياداته. وأضاف أن القوات الأمنية بدأت تكتيكاً جديداً للقبض على إرهابيي داعش.وعلى صعيد الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات اليوم، أن عمليات الفرز منحت «دولة القانون» و«تحالف الفتح» مقاعد جديدة، مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى الآن غير نهائية، فيما خسرت الكتلة الصدرية أكثر من مقعدين بعد عمليات الفرز الجديدة. وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية سيكون بعد 20 يوما.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حذر أمس (الثلاثاء)، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى ما لا تحمد عقباه، فيما دعت مليشيات الحشد منتسبيها في العراق للالتحاق فورا بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.بدورها، قالت رئيسة بعثة المراقبين الأوروبيين، فيولا فون كرامون، إن الانتخابات العراقية تمت إدارتها بشكل جيد. وأضافت أن حرية التعبير تم احترامها خلال الانتخابات العراقية.