حذر وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، من سياسة الضغط في أفغانستان، مؤكداً أنها لن تنجح وعلى المجتمع الدولي انتهاج التفاعل والتعاون. وقال خلال اجتماع في الدوحة مع سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى اليوم (الأربعاء): إن إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، وستكون له تداعيات سلبية على العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن بلاده.في غضون ذلك، لفت الكرملين اليوم، إلى أهمية التدريبات التي ستجريها قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي قرب حدود أفغانستان، مؤكداً على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنها تدريبات ضرورية جداً.وقال بيسكوف إن رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان، بيلاروس) أعربوا خلال آخر لقاء لهم عن قلقهم إزاء تطورات الوضع في أفغانستان. وأضاف أن صعوبة التنبؤ بتطور هذا الوضع يتطلب من المنظمة التأهب والمضي قدما في تحسين طرق وأساليب التعاون بين العسكريين.ومن المقرر أن تجري تدريبات «التنسيق 2021» للقوات المشتركة التابعة للمنظمة في ميادين طاجيكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، وسيشارك في مراقبتها برلمانيون من الدول الأعضاء، حسبما أوردت الجمعية البرلمانية للمنظمة.