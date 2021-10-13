أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن نحو 250 أسيرا فلسطينياً في السجون الإسرائيلية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التنكيلية التي تُتخذ بحقهم.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «إن عددا من أسرى حركة الجهاد شرعوا في إضراب عن الطعام، موضحاً أن المضربين يطالبون إدارة سجون الاحتلال بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم بعد السادس من سبتمبر الماضي عقب عملية نفق الحرية التي فر خلالها 6 أسرى». وأوضح نادي الأسير أن قرار الإضراب عن الطعام جزء من البرنامج النضالي الذي أقرّته لجنة الطوارئ الوطنية من الفصائل كافة، لمواجهة إجراءات إدارة السجون.وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلا إداريا، وفق إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني.