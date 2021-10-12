كشفت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، أن 3 مهاجرين لقوا حتفهم وأصيب آخر في جنوب غرب البلاد بعد أن دهسهم قطار وهم ممددون على القضبان، مؤكدة أن المهاجرين الـ4 كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز عندما صدمهم في رحلته إلى بوردو.وأفادت المتحدثة بأن 3 لقوا حتفهم على الفور، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، ولم يتضح سبب استلقائهم على القضبان، فيما أكدت الشرطة أن اثنين من المهاجرين يحملان الجنسية الجزائرية، وجنسية الاثنين الآخرين غير معروفة.وقال رئيس بلدية مدينة سيبور إنيكو ألدانا دوات: إن المنطقة القريبة من الحدود الإسبانية تعد ممرا للمهاجرين، وإنه يعتقد أن الضحايا من المهاجرين الذين كانوا نائمين أو مستلقين على خط السكة الحديد.وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، أن القطار كان في رحلة تربط بين منتجع هنداي الواقع على الحدود الفرنسية الإسبانية ومدينة بوردو.