للمرة الأولى ، أعلنت الكويت فتح باب الخدمة العسكرية أمام النساء في بعض الأفرع، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم (الثلاثاء)، أن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أصدر قراراً وزارياً بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية، كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد. وأوضح أن تجنيد النساء سيقتصر في الوقت الحالي على الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.ولفت إلى أن المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد، معتبراً أنه حان الوقت لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع الرجال. وأفاد بأن قراره يأتي انطلاقاً من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها من أي خطر خارجي.وأكد وزير الدفاع الكويتي ثقته التامة بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش، وأنها ستنجح في خوض هذه التجربة لأنها تتطلع بشغف إلى خدمة وحماية وطنها والذود عن مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.وأضاف: بالنظر إلى ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة وتفانٍ وإخلاص في العمل من خلال توليها العديد من الوظائف والمهن الحرفية والهندسية والطبية في قطاعات مختلفة في وزارة الدفاع، وهي مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشآت العسكرية، إضافة إلى هيئة الخدمات الطبية، فإن هذا الأمر شجعنا على إصدار هذا القرار.