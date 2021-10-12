كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن المفاجأة التي وعد بها تتمثل في اعتقال نائب زعيم تنظيم «داعش» ومشرف المال المدعو سامي جاسم (خارج العراق)، لكنه لم يفصح عن مكان العملية. وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس (الإثنين): «في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود».وأفاد بأن جهاز المخابرات قبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال في تنظيم داعش، وهو «نائب المقبور أبو بكر البغدادي» زعيم التنظيم الذي قضى بضربة أمريكية في سورية في أكتوبر 2019. ونشرت خلية الإعلام الأمني صور المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية في داعش، موضحة أنه يدعى سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب «أبو آسيا»، و«أبو عبدالقادر الزبيدي». وأكدت أنه يعد أحد أهم المطلوبين دوليا، وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم، ومقرب من زعيمه الحالي أيضا عبدالله قرداش. وشغل سامي مناصب قيادية وأمنية ومالية عدة داخل داعش، من بينها منصب نائب أبوبكر البغدادي. كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في داعش ونائب والي دجلة.