كشفت نتائج أولية للانتخابات النيابية في العراق عن تصدر الكتلة الصدرية بزعامة، مقتدى الصدر، إذ جاءت في المرتبة الأولى، وحصلت على 73 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع». بحسب ما أعلنت المفوضية العليا اليوم (الإثنين).

وأعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، فيما تعهد مقتدى الصدر بمكافحة الفساد في العراق، وقال «لا يجب رفع السلاح خارج إطار الدولة».

كما أعلنت «كتلة تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فوزها بـ 43 مقعداً، واحتلت «كتلة دولة القانون»، المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكبر عدد من المقاعد في إقليم كردستان.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 41%، لافتة إلى أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات، معلنة البدء في تلقي الطعون غداً ولمدة 3 أيام.

كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 119.

من جهته، هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، النواب الفائزين في الانتخابات والقوى المشكلة للمجلس المقبل.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر: «أقدم التهنئة الخالصة لكل الأخوات والإخوة النواب الفائزين في الانتخابات، كما أهنئ القوى السياسية التي ستشكل مجلس النواب المقبل، الذي نتمنى أن يكون مجلس عمل وبناء ودعم للدولة».