عينت الحكومة الإسبانية اليوم سفيرا جديدا لها لدى المملكة وهو الدبلوماسي خورخي هيفيا، والحاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة سانتو توماس دي أكينو في روما.

وقد انخرط خورخي كعضو في السلك الدبلوماسي منذ عام 1986، كما عمل سفيرا لبلاده في السلفادور ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) في واشنطن، كما عمل في منصب المستشار الدبلوماسي لرئاسة مجلس النواب، والمدير العام لمجلس الوزراء لوزير الدفاع، والمدير العام للعلاقات المؤسسية في وزارة الدفاع، والمستشار الفني في مجلس الوزراء للوزير.

ويشغل خورخي حاليًا منصب نائب المدير السياسي في المديرية العامة للسياسة الخارجية والأمنية بوزارة الخارجية الإسبانية، وكذلك رئيس جمعية الدبلوماسيين الإسبان.