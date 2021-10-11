حذرت السلطة المحلية في محافظة مأرب من كارثة إنسانية كبيرة جراء الهجمات الحوثية والحصار المتواصل لمديرية العبدية منذ 3 أسابيع، وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي اليوم (الاثنين) إن 20 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة، مؤكدا أن 5 ملايين يقفون على عتبة المجاعة.

وقال غريسلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويسرية جنيف (الإثنين)،إن الاقتصاد اليمني منهار، وأسعار الغذاء ارتفعت ويصعب توفير السلع، لافتاً إلى أن الاستجابة لمتطلبات توفير الأمن الغذائي تحسنت، إذ تلقت الأمم المتحدة تمويلا سمح بتوسيع رقعة المستفيدين من 10 ملايين إلى 13 مليونا.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أبلغ غريسلي بخطورة الوضع الإنساني المأساوي في مأرب والمخاطر الذي يتعرض لها عشرات الآلاف من سكان مديرية العبدية بالمحافظة نتيجة حصار الحوثيين، داعيا الأمم المتحدة ووكالاتها إلى التدخل وإنقاذ المحاصرين.

فيما أعربت السلطة المحلية في مأرب عن استيائها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان المحاصرين في مديرية العبدية جنوبي المحافظة، مؤكدة في بيان لها أن نحو 35 ألف شخص يعيشون تحت الحصار والمخاطر منذ ما يزيد على 20 يوما، بعد منع الحوثيين دخول الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تعرضهم للقصف الصاروخي والمدفعي، وهو ما ينذر بكارثة وجريمة إبادة جماعية.

وناشدت السلطة المحلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي بتلبية الاحتياجات الضرورية للمحاصرين بشكل عاجل، محذرة من كارثة إنسانية.