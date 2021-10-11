أدى الوزراء الجدد في الحكومة الأردنية اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية اليوم (الاثنين)، بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي شملت 9 حقائب وزارية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).ودخل الحكومة 8 وزراء جدد، هم: وزير الاستثمار خيري عمرو، الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثقافة هيفاء النجار، العمل نايف استيتية، وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، وزير البيئة معاوية الردايدة، فيما نقل يوسف الشمالي ليصبح وزيرا للصناعة والتجارة بدلا من حقيبة وزارة العمل التي كان يتسلمها.وخرج 7 وزراء من حكومة الخصاونة وهم وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وزير الثقافة علي العايد، وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، البيئة نبيل مصاروة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس.