وسط أزمة خانقة وظلام دامس، أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم (الإثنين) السيطرة على حريق اندلع في صهاريج لتخزين الوقود في جنوب البلاد. ونقل مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على «تويتر» عن وزير الطاقة وليد فياض قوله إنه تم تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في جنوبي لبنان.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بأن حريقاً ضخماً نشب في خزان وقود داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينها، ولم يعرف سببه بعد.وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من خزان الزهراني المحترق مشكّلة سحابة سوداء كبيرة في سماء المنطقة، في حين عمل عناصر من الجيش اللبناني على قطع الطرق المؤدية إلى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطع الطريق الدولي المجاور بالاتجاهين.وتقع منشآت الزهراني بجوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء على بعد 50 كيلومترا من بيروت، وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15% من حاجة السوق إلى مادة المازوت.ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينات القرن الـ19، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.وينتظر السكان في طوابير لساعات من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين جراء صعوبات في استيراد الوقود نتيجة انهيار غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.وتوقف معملان رئيسيان لإنتاج الكهرباء، بينهما معمل الزهراني، عن الإنتاج بشكل كامل أمس الأول (السبت) جراء نفاد مادة الفيول أويل، قبل أن يعاودا العمل جزئيا أمس (الأحد) بعد توفير قوات الجيش إمدادات وقود من مخزونها لصالح المعمليْن.